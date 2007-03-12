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    Судьи ошибочно засчитали победный гол СКА в овертайме третьей игры с «Северсталью»

    Теги Северсталь СКА судьи видео КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Сивов Александр Садовников Ярно Коскиранта Юрий Оскирко Мартин Фране

    Судьи третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Северсталь» – СКА (1:2 ОТ) допустили ошибку и в овертайме засчитали гол форварда питерцев Ярно Коскиранты.

    На восьмой минуте дополнительно времени СКА забросил шайбу. Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев взял запрос на положение «вне игры». 

    После просмотра лайнсмены приняли решение, что офсайда не было.

    По окончании матча череповецкий клуб опубликовал повтор момента, где видно, что перед голом шайба покинула зону «Северстали».

    На этой игре работали арбитры Мартин Фране и Юрий Оскирко. Им помогали лайнсмены Александр Садовников и Дмитрий Сивов.

    После этой победы счет в серии 3-0 в пользу СКА.

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