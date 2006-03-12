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    На странице Мареза в фейсбуке появился пост о завершении карьеры

    Теги премьер-лига Англия Лестер Рияд Марез

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез заявил, что решил закончить карьеру игрока.

    «После консультации со многими врачами я решил закончить с футболом.

    Поскольку моя карьера игрока подходит к концу, я хотел бы кое-что сказать. Хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, проявленные ко мне в этом невероятном городе, который навсегда останется в моем сердце», – написал Марез.

    Летом 27-летнего алжирца хотели приобрести «Рома», «Челси» и «Барселона», а в январе – «Манчестер Сити», но клубы не смогли договориться с «Лестером».

    Марез перестал бойкотировать тренировки «Лестера»

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