На странице Мареза в фейсбуке появился пост о завершении карьеры

Полузащитник Рияд Марез заявил, что решил закончить карьеру игрока.

«После консультации со многими врачами я решил закончить с футболом.

Поскольку моя карьера игрока подходит к концу, я хотел бы кое-что сказать. Хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, проявленные ко мне в этом невероятном городе, который навсегда останется в моем сердце», – написал Марез.

Летом 27-летнего алжирца хотели приобрести «Рома», «Челси» и «Барселона», а в январе – «Манчестер Сити», но клубы не смогли договориться с «Лестером».

Марез перестал бойкотировать тренировки «Лестера»