Ничья «Локо» и «Спартака», 600-й гол Месси и другие новости утра

1. В главном матче выходных «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью (0:0). Юрий Семин сказал, что чемпионству «Локо» могут помешать плохие поля, остальные итоги дня в РФПЛ тут.

2. «Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0), своего главного конкурента в примере. Все решил 600-й гол Месси. Остальные матчи дня тут.

3. Идет первый раунд Кубка Гагарина: СКА обыграл «Северсталь» в овертайме (4:3, штрафное время – 0:24), ЦСКА забросил 6 шайб «Спартаку» (6:0) и другие итоги дня.

4. «Манчестер Сити» обыграл еще и «Челси» (1:0), «Арсенал» проиграл «Брайтону» (1:2) и выдал худшую серию с 2002 года.

5. Интересные новости с Кубка мира по лыжным гонкам: Большунов – второй на 15 км классикой (победил Полторанин), Непряева – вторая в «разделке» на 10 км.

6. Дадонов и Панарин оформили по дублю, Задоров забросил 6-ю шайбу в сезоне. Все результаты НХЛ.

7. Умер капитан «Фиорентины» Давиде Астори (ему было всего 31; судя по всему, причина смерти – сердечный приступ во сне). Все матчи серии А отменены.

8. Российские юноши взяли весь пьедестал в гонке преследования на юношеском чемпионате мира по биатлону. Красавцы.

9. Александр Емельяненко нокаутировал поляка Шимона Байора в Тольятти. Бой продолжался чуть более 3 минут.

Цитата дня. Гаджи Гаджиев: «У нас нет таких смелых и отчаянных арбитров, которые будут судить против «Зенита»