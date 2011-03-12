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    Слуцкий – основной кандидат на пост тренера «Витесса», но клуб не исключает других вариантов

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс возможные трансферы Хенк Фрэзер

    «Витесс» рассматривает Леонида Слуцкого в качестве основного кандидата на пост главного тренера, сообщает Voetbal International.

    Хотя в голландском клубе не исключают, что в итоге будет выбран иной вариант, именно Слуцкий сейчас является наиболее вероятным преемником Хенка Фрэзера во главе арнемской команды.

    В январе генеральный директор «Витесса» Йост де Вит и спортивный директор Марк ван Хинтум провели переговоры с 46-летним россиянином. У обеих сторон остались положительные впечатления от собеседования.

    Пока не ясно, когда «Витесс» сможет представить Слуцкого в качестве нового главного тренера. Поскольку он не является гражданином одной из стран Евросоюза, необходимо соблюсти некоторые бюрократические процедуры, чтобы россиянин смог работать в Голландии.

    Ожидается, что Слуцкий возглавит «Витесс» ближайшим летом.

    В феврале бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин со слов самого тренера рассказал, что тот уже подписал контракт с голландским клубом.

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