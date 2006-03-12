Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    «Лужники» признаны лучшим стадионом 2017 года

    Теги Зенит Лужники премьер-лига Россия рейтинги Крестовский стадионы

    Стадион «Лужники» назван лучшим в 2017 году по версии экспертов сайта StadiumDB.com.

    Пять архитекторов сформировали специальную комиссию, которая при выборе руководствовалась тремя ключевыми факторами: архитектурная ценность, функциональность и инновации.

    «Лужники», которые в ноябре прошлого года приняли свой первый матч после реконструкции, опередили «Ю Арена» во французском Нантере, третье – «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США).

    В топ-10 также попал стадион «Зенита» в Санкт-Петербурге.

    Фото: StadiumDB.com

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться