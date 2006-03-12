«МЮ» победил «Кристал Пэлас», отыгравшись с 0:2, «Зенит» потребовал переиграть матч с «Амкаром» и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» горел 0:2 в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», но в итоге победил!

2. «Зенит» потребовал переиграть матч с «Амкаром» из-за судейской ошибки. КДК РФС обещает решить вопрос 7 марта. Но даже в «Зените» уверены, что переигровки не будет.

3. В первом раунде Кубка Гагарина СКА забросил 7 шайб «Северстали», ЦСКА победил «Спартак». Все результаты дня.

4. Гвардиоле все-таки запретили носить желтую ленту на матчах. Глава FA, комментируя это, сравнил Звезду Давида со свастикой. Но потом извинился.

5. Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи об уходе от тренера Этери Тутберидзе. В Федерации фигурного катания возмущены.

6. Малкин вторым в сезоне НХЛ набрал 80 очков. Все результаты дня.

7. В НБА «Индиана» обыграла «Милуоки», «Кливленд» – «Детройт». Все результаты дня.

8. Канте упал в обморок на тренировке «Челси» перед матчем с «Ман Сити». Но все обошлось.

9. Возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве Астори. Что случилось, до сих пор неясно.

10. В допинг-пробе соперника Геннадия Головкина Сауля Альвареса обнаружен кленбутерол. Возможно, все из-за мяса. Боксер проходил добровольное допинг-тестирование.

11. Новые инсайды от Нобеля Арустамяна: «Локомотив» хочет продлить контракт с Фарфаном на три сезона, с Фернандешем – на два. Фарфан не против, Фернандеш думает.

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Тина Канделаки о своих функциях на «Матч ТВ»: «Я не отвечаю за трансляции»