«Ман Сити» проиграл «Базелю» (1:2), но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Базелю» (1:2), но прошел в четвертьфинал.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Первый матч – 4:0

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