«Ман Сити» проиграл «Базелю» (1:2), но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Базелю» (1:2), но прошел в четвертьфинал.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 7 марта, 22.45, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 8 Габриэл Жезус, 1:1 – 17 Эльюнусси, 1:2 – 71 Ланг.
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Манчестер Сити –
Браво, Данило, Стоунз, Лапорт, Зинченко, Гюндоган (Браим Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.
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Базель –
Вацлик, Фрай, Лакруа, Сухи, Ланг, Диэ, Дзуффи, Риверос, Бюа (Штокер, 68), Эльюнусси, Оберлен (ван Вольфсвинкел, 74).
- Предупреждения:
- Лакруа (44), Габриэл Жезус (77).
Первый матч – 4:0
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