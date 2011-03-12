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    «Ман Сити» проиграл «Базелю» (1:2), но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

    Теги Манчестер Сити Базель Лига чемпионов Михаэль Ланг Мохамед Эльюнусси Габриэл Жезус

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Базелю» (1:2), но прошел в четвертьфинал.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Манчестер Сити Англия – Базель Швейцария 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    7 марта, 22.45, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Габриэл Жезус, 1:1 – 17 Эльюнусси, 1:2 – 71 Ланг.
    Манчестер СитиБраво, Данило, Стоунз, Лапорт, Зинченко, Гюндоган (Браим Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.
    БазельВацлик, Фрай, Лакруа, Сухи, Ланг, Диэ, Дзуффи, Риверос, Бюа (Штокер, 68), Эльюнусси, Оберлен (ван Вольфсвинкел, 74).
    Предупреждения:
    Лакруа (44), Габриэл Жезус (77).

    Первый матч – 4:0

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