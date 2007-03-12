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    Директор «Трактора»: «Действия «Нефтехимика» не поддаются цензуре. Это гопничество и беспредел»

    Теги Нефтехимик Трактор Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Иван Сеничев

    Директор «Трактора» Иван Сеничев обратился к главному тренеру «Нефтехимика» Андрею Назарову после третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    «Андрей Викторович Назаров! После сегодняшнего матча считаю уместным открыто обратиться к тебе. Уверен, наши старые и хорошие отношения предполагают подобный стиль этого обращения.

    Пара «Трактор» – «Нефтехимик» считается на Востоке действительно самой непредсказуемой.

    Но то, что произошло в Нижнекамске, не поддается цензуре и иначе как гопничеством и беспределом, скорей всего, назвать нельзя.

    Грязная и грубая игра со стороны хозяев площадки, увы, не имела ничего общего с хоккеем. Травмы получили несколько наших ведущих игроков.

    Андрей Викторович! Даже проигрывать надо уметь достойно, по-мужски, и ты это прекрасно знаешь. Четвертый матч серии должен пройти совершенно в другом русле – красивого хоккея.

    То, что произошло сегодня, обязательно привлечет самое пристальное внимание дисциплинарного комитета КХЛ, и последуют определенные выводы со стороны руководителей лиги», – заявил Сеничев.

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