Директор «Трактора»: «Действия «Нефтехимика» не поддаются цензуре. Это гопничество и беспредел»

Директор «Трактора» Иван Сеничев обратился к главному тренеру «Нефтехимика» Андрею Назарову после третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
«Андрей Викторович Назаров! После сегодняшнего матча считаю уместным открыто обратиться к тебе. Уверен, наши старые и хорошие отношения предполагают подобный стиль этого обращения.
Пара «Трактор» – «Нефтехимик» считается на Востоке действительно самой непредсказуемой.
Но то, что произошло в Нижнекамске, не поддается цензуре и иначе как гопничеством и беспределом, скорей всего, назвать нельзя.
Грязная и грубая игра со стороны хозяев площадки, увы, не имела ничего общего с хоккеем. Травмы получили несколько наших ведущих игроков.
Андрей Викторович! Даже проигрывать надо уметь достойно, по-мужски, и ты это прекрасно знаешь. Четвертый матч серии должен пройти совершенно в другом русле – красивого хоккея.
То, что произошло сегодня, обязательно привлечет самое пристальное внимание дисциплинарного комитета КХЛ, и последуют определенные выводы со стороны руководителей лиги», – заявил Сеничев.
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