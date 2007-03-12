Директор «Трактора»: «Действия «Нефтехимика» не поддаются цензуре. Это гопничество и беспредел»

Директор Иван Сеничев обратился к главному тренеру «Нефтехимика» Андрею Назарову после третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Андрей Викторович Назаров! После сегодняшнего матча считаю уместным открыто обратиться к тебе. Уверен, наши старые и хорошие отношения предполагают подобный стиль этого обращения.

Пара «Трактор» – считается на Востоке действительно самой непредсказуемой.

Но то, что произошло в Нижнекамске, не поддается цензуре и иначе как гопничеством и беспределом, скорей всего, назвать нельзя.

Грязная и грубая игра со стороны хозяев площадки, увы, не имела ничего общего с хоккеем. Травмы получили несколько наших ведущих игроков.

Андрей Викторович! Даже проигрывать надо уметь достойно, по-мужски, и ты это прекрасно знаешь. Четвертый матч серии должен пройти совершенно в другом русле – красивого хоккея.

То, что произошло сегодня, обязательно привлечет самое пристальное внимание дисциплинарного комитета , и последуют определенные выводы со стороны руководителей лиги», – заявил Сеничев.

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