НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию», «Баффало» уступил дома «Калгари»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 марта, 03.30, «HSBC Arena»
- 0:1 – 5 Беннетт (Янковски, Хэмоник)
- 0:2 – 8 Янковски (Броди, Беннетт)
- 0:3 – 25 Джиордано (Монахан, Ферланд)
- 0:4 – 26 Монахан (Броди, Годро)
- 0:5 – 38 Хэмилтон (Годро, Джиордано)
- 1:5 – 59 Нелсон (Уилсон, Поминвилл)
- Дата проведения
- 8 марта, 04.00, «Wells Fargo Center»
- 0:1 – 18 Кессел (Кросби, Малкин)
- 1:1 – 22 Ворачек (Патрик)
- 2:1 – 25 Конекны (Макдоналд, Жиру)
- 2:2 – 29 Олексяк (Гюнцель, Шульц)
- 2:3 – 34 Шири (Олексяк, Кросби)
- 2:4 – 39 Шири (Кросби, Гюнцель)
- 2:5 – 58 Малкин (Шейэн, Хагелин)
- Дата проведения
- 8 марта, 06.00, «Rogers Arena»
- 0:1 – 18 Келлер (Экман-Ларссон, Перлини)
- 1:1 – 19 Йокинен (Ганье, Лайпсик)
- 1:2 – 59 Степан (Келлер, Перлини)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.