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    НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию», «Баффало» уступил дома «Калгари»

    Теги результаты Питтсбург Филадельфия Баффало Ванкувер Калгари Аризона НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Баффало – Калгари 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
    Дата проведения
    8 марта, 03.30, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 5 Беннетт (Янковски, Хэмоник)
    0:2 – 8 Янковски (Броди, Беннетт)
    0:3 – 25 Джиордано (Монахан, Ферланд)
    0:4 – 26 Монахан (Броди, Годро)
    0:5 – 38 Хэмилтон (Годро, Джиордано)
    1:5 – 59 Нелсон (Уилсон, Поминвилл)
    Вратари: Ленер 18/19, Джонсон 18/22 – Риттих 25/26.
    Филадельфия – Питтсбург 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
    Дата проведения
    8 марта, 04.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 18 Кессел (Кросби, Малкин)
    1:1 – 22 Ворачек (Патрик)
    2:1 – 25 Конекны (Макдоналд, Жиру)
    2:2 – 29 Олексяк (Гюнцель, Шульц)
    2:3 – 34 Шири (Олексяк, Кросби)
    2:4 – 39 Шири (Кросби, Гюнцель)
    2:5 – 58 Малкин (Шейэн, Хагелин)
    Вратари: Мразек 23/27 – Джерри 26/28.
    Ванкувер – Аризона 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
    Дата проведения
    8 марта, 06.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 18 Келлер (Экман-Ларссон, Перлини)
    1:1 – 19 Йокинен (Ганье, Лайпсик)
    1:2 – 59 Степан (Келлер, Перлини)
    Вратари: Маркстрем 32/34 – Кюмпер 16/17.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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