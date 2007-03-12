Андрей Назаров ответил директору «Трактора»: «Лучше молчите в тряпочку. Вы называли Челябинск «е….м», а теперь оскорбили Татарстан»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров ответил директору Ивану Сеничеву, который назвал игру нижнекамцев гопничеством и беспределом.

«Уважаемый Иван Викторович Сеничев! Если вы не хоккеист, то лучше молчите в тряпочку и занимайтесь тем, в чем разбираетесь.

Хоккей – это не областная дума. Это жесткая мужская игра. Идет плей-офф .

Спешу вам напомнить, что однажды вы назвали Челябинскую область «е….й», аудио с этим разговором гуляло по всему интернету, после чего вы придумывали нелепые оправдания своим действиям.

Теперь вы оскорбили еще и Татарстан, назвав гопниками одну из ведущих команд крупнейшего региона России.

Иван Викторович, удачи вам! Следите за тем, что говорите», – заявил Назаров.

Директор «Трактора»: «Действия «Нефтехимика» не поддаются цензуре. Это гопничество и беспредел»

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