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    Андрей Назаров ответил директору «Трактора»: «Лучше молчите в тряпочку. Вы называли Челябинск «е….м», а теперь оскорбили Татарстан»

    Теги Нефтехимик Трактор Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Иван Сеничев

    Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров ответил директору «Трактора» Ивану Сеничеву, который назвал игру нижнекамцев гопничеством и беспределом.

    «Уважаемый Иван Викторович Сеничев! Если вы не хоккеист, то лучше молчите в тряпочку и занимайтесь тем, в чем разбираетесь.

    Хоккей – это не областная дума. Это жесткая мужская игра. Идет плей-офф КХЛ.

    Спешу вам напомнить, что однажды вы назвали Челябинскую область «е….й», аудио с этим разговором гуляло по всему интернету, после чего вы придумывали нелепые оправдания своим действиям.

    Теперь вы оскорбили еще и Татарстан, назвав гопниками одну из ведущих команд крупнейшего региона России.

    Иван Викторович, удачи вам! Следите за тем, что говорите», – заявил Назаров.

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