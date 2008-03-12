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    Александр Тихонов: «Наверное, Самуэльссон вспомнил Чудское озеро во времена Александра Невского. Века перепутал»

    Теги Александр Тихонов Кубок мира сборная Швеции Себастьян Самуэльссон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал отказ шведского биатлонистка Себастьяна Самуэльссона приехать на этап Кубка мира в Тюмень.

    «Я рад, что он не приедет. Ему надо не лезть в политику, а заниматься спортом. В будущем таких людей не нужно приглашать на турниры, не выдавать визу.

    Самуэльссон еще не успел толком заявить о себе, а уже выбирает, где ему выступать, а где – нет.

    Наверное, он вспомнил Чудское озеро во времена Александра Невского. Века перепутал.

    Безусловно, эти слова Самуэльссона – вранье. Кому он нужен?» – сказал Тихонов.

    «Беспокоюсь насчет своей безопасности в России». Самуэльссон бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

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