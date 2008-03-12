Александр Тихонов: «Наверное, Самуэльссон вспомнил Чудское озеро во времена Александра Невского. Века перепутал»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал отказ шведского биатлонистка Себастьяна Самуэльссона приехать на этап Кубка мира в Тюмень.

«Я рад, что он не приедет. Ему надо не лезть в политику, а заниматься спортом. В будущем таких людей не нужно приглашать на турниры, не выдавать визу.

Самуэльссон еще не успел толком заявить о себе, а уже выбирает, где ему выступать, а где – нет.

Наверное, он вспомнил Чудское озеро во времена Александра Невского. Века перепутал.

Безусловно, эти слова Самуэльссона – вранье. Кому он нужен?» – сказал Тихонов.

«Беспокоюсь насчет своей безопасности в России». Самуэльссон бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени