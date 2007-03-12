Гвардиола про рекордные 978 пасов «Ман Сити»: «Пас ради паса – это не футбол»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о поражении в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Базеля» (1:2).

Футболисты английской команды совершили 978 пасов. Это рекорд для одной команды в матче турнира с сезона-2003/04, когда стали фиксировать такую статистику. До этого установил рекорд АПЛ матче с «Челси» (1:0) – 902 паса.

«Первый тайм был довольно хорош, но во втором мы забыли атаковать, играть.

Когда мы пасуем, делаем это для того, чтобы пройти оборону соперника, атаковать. Просто пас ради паса, как мы делали сегодня, – это ни к чему. Второй тайм был очень плох.

Непросто играть, имея преимущество 4:0. Мы старались, говорили об этом и до перерыва демонстрировали, что хотим победить.

Мы создали много моментов и были хороши. Но после счета 1:1 этого больше не было. Мы просто пасовали ради паса. Это не футбол», – сказал Гвардиола.