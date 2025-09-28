Артем Грицаенко: «Пока наши тройные элементы не будут доведены до идеала, мы не можем усложняться»
Осокина и Грицаенко не планируют исполнять элементы в четыре оборота.
Сегодня на контрольных прокатах сборной России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили в произвольной программе четверной выброс сальхов.
«Нет, у нас нет мыслей делать такие элементы, мы хотим добиться такого уровня, чтобы соревноваться с ними без четверных.
Пока наши тройные элементы не будут доведены до идеала, мы не можем усложняться», — сказал Артем Грицаенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
