1

Артем Грицаенко: «Пока наши тройные элементы не будут доведены до идеала, мы не можем усложняться»

Осокина и Грицаенко не планируют исполнять элементы в четыре оборота.

Сегодня на контрольных прокатах сборной России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили в произвольной программе четверной выброс сальхов. 

«Нет, у нас нет мыслей делать такие элементы, мы хотим добиться такого уровня, чтобы соревноваться с ними без четверных.

Пока наши тройные элементы не будут доведены до идеала, мы не можем усложняться», — сказал Артем Грицаенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
пары
Артем Грицаенко
logoсборная России
Елизавета Осокина
