Ягудин о словах Дюамель про Петросян: «Такие прыжки у Аделии были всегда. И они никак не поменяются к Олимпиаде»

Ягудин считает, что прыжки Аделии Петросян к Олимпиаде в Милане не изменятся.

После квалификационного турнира в Пекине олимпийская чемпионка Меган Дюамель, комментируя прокат Петросян, заявила, что ее прыжки казались «зажатыми и неплавными».

«Такие прыжки у Аделии были всегда. И они никак не поменяются к Олимпиаде. Надо рассматривать параметры – рост, вес. Петросян всегда так прыгала. У нее очень плотная группировка, она маленькая, компактная. У нее такие прыжки.

Берем девочек, например, Каори Сакамото, – это другая энергетика, другие параметры. Аделия маленькая, но она способна более резко крутить. Высоту еще сможет набрать.

Мы все подметили, что немного она «цепляется» (на прыжках), как кошечка.

В одиночном нужно прыгнуть. Просто у кого-то большой прыжок, а у кого-то он маленький. Главное, чтобы качалок (на приземлении) не было. Что, собственно, было у Аделии», – сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Каток».