Российским тренерам разрешено присутствовать на отборе к Олимпиаде-2026.

Об этом сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине. Там выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник .

«Вспомогательному персоналу с российскими или белорусскими паспортами разрешено присутствовать на отборочном турнире в Пекине. Об этом говорится в коммюнике ISU 2680, в разделе 2.

Совет ISU разрешает исключение из коммюнике ISU 2469 на основании статьи 17/1 конституции ISU, чтобы позволить соответствующим фигуристам и их вспомогательному персоналу, имеющему российский/белорусский паспорт, участвовать в качестве нейтральных спортсменов в квалификационном турнире по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года и квалификационных соревнованиях на Игры 2026 года в соответствии с олимпийскими квалификационными документами по конькобежному спорту и шорт-треку», – рассказали в ISU.