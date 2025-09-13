2

Российским тренерам разрешено присутствовать на отборе к Олимпиаде-2026

Об этом сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине. Там выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Вспомогательному персоналу с российскими или белорусскими паспортами разрешено присутствовать на отборочном турнире в Пекине. Об этом говорится в коммюнике ISU 2680, в разделе 2.

Совет ISU разрешает исключение из коммюнике ISU 2469 на основании статьи 17/1 конституции ISU, чтобы позволить соответствующим фигуристам и их вспомогательному персоналу, имеющему российский/белорусский паспорт, участвовать в качестве нейтральных спортсменов в квалификационном турнире по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года и квалификационных соревнованиях на Игры 2026 года в соответствии с олимпийскими квалификационными документами по конькобежному спорту и шорт-треку», – рассказали в ISU.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
