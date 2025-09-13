3

Боброва об олимпийском отборе: «Уверена, команда не упростит программу Петросян ради аккуратного проката. Это правильно»

Екатерина Боброва ждет успешного выступления от Гуменника и Петросян на отборе к ОИ.

«В нашей (с Дмитрием Соловьевым) карьере бывали моменты, когда мы возвращались на международную арену после более чем годичного перерыва. И несмотря на то, что за плечами уже были Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, выход на первый старт после паузы – особенно международный – был очень волнительным. Помню, как сильно хотелось доказать: мы не просто вернулись, а стали лучше. Это внутреннее давление есть всегда – и это нормально.

Я уверена, что и ребята сейчас испытывают схожие чувства. И хорошо, что это волнение проявится именно на этом старте. Лучше прочувствовать все сейчас, чем впервые столкнуться с подобным на Олимпиаде. Этот турнир – возможность раскататься, вернуться в соревновательный ритм, проверить себя, посмотреть на соперников.

Что касается Пети, я посмотрела список участников – если он сделает свое, вопросов не возникнет. Главное – беречь здоровье. У Адели соперницы посерьезнее: и Анастасия Губанова, и Луна Хендрикс. Но у Адели есть преимущество в виде ультра-си, и я уверена, что команда будет пробовать эти элементы и не станет упрощать программу ради аккуратного проката. Аделия выйдет со сложным контентом – это правильно. Это шанс проверить и себя, и нервы, и восприятие программы судьями.

Для нас этот турнир важен не столько, как отбор на Олимпийские игры, сколько как точка опоры. Мы посмотрим, как оценивают наших спортсменов, насколько строго ставят вторую оценку, как воспринимаются программы. Это поможет понять, как двигаться дальше. Сейчас главное выйти и показать себя. А уже дальше будет понятно, в какую сторону корректировать подготовку к Олимпийским играм», – сказала олимпийская чемпионка командного турнира Сочи-2014.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
