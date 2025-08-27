Загитова пришла на премию журнала Voice в коротком топе, мини-юбке и меховой жилетке
Алина Загитова пришла в коротком топе и мини-юбке на премию журнала Voice.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила премию Voice Influencer Awards. Заявленный стиль вечеринки – «Гламур 2007».
Загитова выбрала образ с коротким топом, мини-юбкой и меховой жилеткой.
