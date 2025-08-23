«Каждое доброе слово про него – это огромная поддержка для всей нашей семьи». Вдова Александра Гришина открыла счет для помощи

Вдова погибшего комментатора Александра Гришина поблагодарила за помощь.

Спортивный комментатор Гришин погиб 5 августа. В районе станции Битца его сбил электропоезд.

«Хочу начать с благодарности всем, кто не остался равнодушным. Не проходил мимо и помогал нам, нашей семье в этот трудный, очень тяжелый момент. Я хочу сказать всем огромное спасибо от души, низкий вам поклон...

И все, кто меня спрашивал, спрашивал коллег и друзей, как помочь, как передать деньги? Я открыла специальный счет, потому что у меня заблокировали карту уже один раз. Банк сказал, что в таких случаях нужно открыть специальный счет сбора, чтобы не блокировали. Я делюсь с вами ссылкой. С теми, кто хочет помочь.

Я не буду отказываться. В такой ситуации не все захотят отказаться от помощи, хотя мы с Сашей никогда не говорили о проблемах. Старались ни у кого ничего не просить…Только в крайних случаях. И, наверное, этот случай – тот самый, крайний. Я заранее благодарю всех и спасибо вам огромное за помощь», – сказала вдова Александра Гришина Анастасия в видеообращении.

«Спасибо! Спасибо каждому за помощь, за поддержку, за добрые слова и воспоминания о Сашке... Поверьте, каждое доброе слово про него – это огромная помощь и поддержка и для Сашки, и для всей нашей семьи.

Спасибо всем, кто хочет помочь нам... Мы крайне редко просили помощи и почти всегда от нее отказывались, но сейчас, в нашей ситуации я принимаю помощь и благодарю каждого за нее.

P.S. Я люблю тебя, жизнь моя, Сашенька ❤️», – написала Анастасия и оставила ссылку на счет для помощи.

