Тарасова – на слова Романцева о фигуристах: «Глупость, я не видела, чтобы кто‑то валялся и морщился. Наши спортсмены – очень терпеливый народ»
Татьяна Тарасова ответила на слова Олега Романцева о фигурном катании.
Экс-главный тренер «Спартака» ранее заявил: «Футбол – это мужицкая игра. Если ты валяешься, корчишься, кричишь – иди в другой вид спорта, в фигурное катание».
«Глупость какая‑то. Глупость. Я не видела, чтобы кто‑то валялся и морщился. Наши спортсмены – очень терпеливый народ», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
