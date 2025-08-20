Татьяна Тарасова ответила на слова Олега Романцева о фигурном катании.

Экс-главный тренер «Спартака» ранее заявил: «Футбол – это мужицкая игра. Если ты валяешься, корчишься, кричишь – иди в другой вид спорта, в фигурное катание ».

«Глупость какая‑то. Глупость. Я не видела, чтобы кто‑то валялся и морщился. Наши спортсмены – очень терпеливый народ», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .