Татьяна Тарасова: «Не верю, что Трусова может вернуться в профессиональный спорт»

Татьяна Тарасова не верит, что Трусова может вернуться в профессиональный спорт.

6 августа фигуристка Александра Игнатова (Трусова) родила сына.

«Сможет ли Александра быстро восстановиться и набрать форму? Не знаю, посмотрим. Не верю, что она может вернуться в профессиональный спорт», – сказала Тарасова.