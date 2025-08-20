Татьяна Тарасова: «Не верю, что Трусова может вернуться в профессиональный спорт»
Татьяна Тарасова не верит, что Трусова может вернуться в профессиональный спорт.
6 августа фигуристка Александра Игнатова (Трусова) родила сына.
«Сможет ли Александра быстро восстановиться и набрать форму? Не знаю, посмотрим. Не верю, что она может вернуться в профессиональный спорт», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
