  • Авербух о нейтральном статусе: «Никто не будет сомневаться, из какой страны приехали фигуристы. И никому не надо сомневаться в патриотизме ребят»
9

Авербух о нейтральном статусе: «Никто не будет сомневаться, из какой страны приехали фигуристы. И никому не надо сомневаться в патриотизме ребят»

Авербух заявил, что нельзя отказываться от выступления в нейтральном статусе.

Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди российских фигуристов об отношении к выступлениям без флага и гимна: 20 из 22 участников опроса – за. При этом два человека воздержались, никто не ответил «нет».

«Наши фигуристы в опросе поддержали поездки на международные турниры без флага и гимна? Абсолютно разделяю эту позицию и голосую за то, что нам однозначно нужно ехать. Выступление и победы наших пловцов на чемпионате мира – лишнее тому подтверждение.

Никто не будет сомневаться, из какой страны приехали фигуристы. И никому не надо сомневаться в патриотизме ребят, которые выступают. Они настоящие патриоты своей страны, своего спорта и тренера.

Это абсолютно несправедливое, нечестное и преступное недопущение наших спортсменов на международную арену. Мы вопреки всем должны выходить, побеждать. Все будут ждать, потому что такие старты играют на наш спорт.

Я присоединяюсь ко всем проголосовавшим фигуристам и считаю, что мы должны выступать. Болельщики должны с пониманием и поддержкой отнестись к решению наших ребят», – сказал хореограф Илья Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Комментарии
