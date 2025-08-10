Алексей Ягудин: «Уже не хожу в тренажерный зал, потому что хватает и раскаток. У Алешки титановое бедро, которое скрипит, когда надеваешь носочки или поднимаешься по лестнице»

Алексей Ягудин объяснил, почему не ходит в тренажерный зал.

В субботу олимпийский чемпион по фигурному катанию встретился с болельщиками в рамках Дня физкультурника в Москве.

«Да, поверьте, Алешка Ягудин уже не ходит в тренажерный зал, потому что ему хватает и раскаток. У Алешки Ягудина, в отличие от той Ани Щербаковой, которая прыгала здесь перед вами зайчиком, больные коленочки. У Алешки титановое бедро, которое скрипит, издает звуки, когда Алешка надевает носочки или поднимается по лестнице», – цитирует 45-летнего Ягудина Sport24.

«Фигурное катание – это тот вид спорта, который как бы тебя принуждает все-таки ходить в тренажерный зал, но в большей степени это был просто тренировочный зал для разминки, для растяжек и так далее. Тренажерный зал не особо актуален. Я не говорю про всех фигуристов, а для меня лично.

Есть определенный ряд упражнений, которые мы делали для ног и спины, но здесь нужно аккуратно подходить по количеству подходов и по весу, потому что можно абсолютно противоположную услугу совершить. Так закачать, что вес увеличится, потому что мышцы, они будут более объемные и так далее.

А мы, наоборот, ходили для того, чтобы просушиться. А просушиться – это самое правильное, что придумало человечество, а самое простое и правильное для сушки – это бег. Бег и, самое главное, больше 40-45 минут.

Собственно, это тот временной рубеж, после которого, когда мы переходим, начинает уже сжигаться то, что копилось. До этого организм выводит из себя только лишнее на данный момент. А уже после определенного временного отрезка организм начинает топить то, что в тебе уже отложилось. Так что мой осознанный поход в тренажерный зал был лет так 25-30 назад», – приводит слова Ягудина «Чемпионат.com».