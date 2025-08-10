Туктамышева о кумирах детства: «Из спорта их не было, я знала только Плющенко, Слуцкую и Ягудина. У меня были только плакаты Tokyo Hotel и Аврил Лавин»

Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о кумирах своего детства.

Туктамышевой 28 лет, она победитель чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию 2015 года.

«Из спорта, наверное, не было кумиров, потому что я знала только Плющенко, Слуцкую и Ягудина. Когда поехала уже на большие соревнования и к Алексею Николаевичу Мишину, я только знала, что это тренер Евгения Плющенко. Я не особенно интересовалась, смотрела отдельные соревнования. У меня плакаты только Tokyo Hotel и Аврил Лавин. Я соединяла детскую непосредственность, но при этом уже была начинающим профессиональным спортсменом», – цитирует Туктамышеву Sport24.

Также фигуристка рассказала, как она пришла в спорт.

«Я начала заниматься, когда мне было 5 лет. И в то время 5 лет – это достаточно хороший возраст был для фигурного катания. Сейчас, конечно, спорт помолодел. И уже в 3-4 года, например, детей отдают в фигурное катание, чтобы к 5-6 годам они уже умели делать двойные, к 8 – все тройные и так далее. Тогда было все достаточно спокойно, поэтому 5 лет – это было хорошо.

Я познакомилась с фигуристками в спортивном лагере. У меня папа был директором спортивного лагеря, и я вместе с ним ездила на лето. Я познакомилась с фигуристками, мне они так понравились. Сказала: «Все, у меня новые друзья, я хочу быть с ними ближе». И родители мне говорят: «Ну хочешь тогда на фигурное пойдешь?» Я отвечаю, что хочу. И все, меня к девочкам привели, и я начала кайфовать, как говорится. Сразу с первых лет занятия фигурным катанием.

Другие девочки быстро все заканчивали, к сожалению, со спортом. Они начинали, но так как у нас не было хорошего менеджера, тайминга, очень сложно было совмещать со школой, перспектив было не так много, поэтому все, кто начинали со мной в одно время, они закончили через два-три года. Ну, может быть, кто-то задержался на четыре года, а я, вот как меня Алексей Николаевич нашел на соревнованиях спустя четыре года, начала ездить в Питер. И это дало очень сильный толчок для моего развития», – приводит слова Туктамышевой «Чемпионат.com».