  • Алексей Ягудин: «Фигурное катание потеряло индивидуальность. Все стали делать как под копирку, потому что так написано по правилам»
29

Алексей Ягудин считает, что фигурное катание потеряло свою индивидуальность.

«Современные правила непонятны зрителю. Ну, приблизительно, плюс-минус. На мой взгляд, система 6.0 была более прозрачной и более понятной. Там сразу было очевидно, кто за кого и что происходит. Сейчас вы видите в углу экрана квадратики синенькие, красненькие, откуда появляются баллы.

Открою секрет, но сейчас перехитрить систему оценок гораздо проще. Раньше нужно было большинство, пять судей из девяти, а теперь нужно всего лишь два человека в технической панельной команде, потому что их трое.

Опять же, это не бег, где ты пересек финишную прямую, и у тебя есть конкретика, кто первый, второй и третий. Есть фотофиниш, где очевидно все. У нас все-таки такой вид спорта, где есть критерии «нравится», «не нравится».

Фигурное катание начинает обретать харизму, образность, артистичность, которую утратило после изменения судейской системы. Сейчас, после изменения, все ушли в то, что нужно слепо действовать по регламенту, по правилам. Фигурное катание потеряло индивидуальность. Все стали делать как под копирку, потому что так написано по правилам, потому что это приносит максимальное количество баллов», – сказал олимпийский чемпион 2002 года Ягудин.

