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Вайцеховская о том, что Арутюнян больше не указан тренером Малинина: «На Играх с фигуристом могут присутствовать два тренера. Похоже, мать очень захотела увидеть победу сына не по ТВ»

Вайцеховская объяснила, почему Арутюнян мог пропасть из списка тренеров Малинина.

Тренерами американского фигуриста Ильи Малинина является его родители Роман Скорняков и Татьяна Малинина. Рафаэль Арутюнян периодически консультировал спортсмена, когда тот приезжал к нему на каток в Калифорнию, и был указан тренером Малинина в профиле ISU.

Сегодня Федерация фигурного катания США опубликовала обновленные данные своих спортсменов, Арутюнян в профиле Малинина указан не был. 

«Фигурнокатательное сообщество вздрогнуло: главная надежда американского фигурного катания Илья Малинин убрал имя Рафаэля Арутюняна из своего тренерского штаба. И сразу, разумеется, возник вопрос: что бы это могло означать?

На мой взгляд, объяснение здесь примитивно простое. Как раз в эти дни оргкомитет Игр-2026 в Милане разослал в зимние федерации уведомление, что регистрационный дедлайн для тех, кто собирается приехать в Милан в составе спортивных делегаций, истекает 29 августа.

Нюанс в том, что с каждым фигуристом на Играх могут официально присутствовать только два тренера. Применительно к Малинину таких проблем раньше не возникало: его мать Татьяна никогда не ездила на турниры и даже как-то, по-моему, объяснила, что слишком сильно нервничает во время прокатов сына, поэтому на соревнованиях его сопровождает отец — Роман Скорняков. Собственно, Арутюнян если и появлялся раньше на каких-то стартах в kiss&cry, это всегда происходило по просьбе самого Ильи или его отца.

Точно так же и в тренерском штабе американской звезды Раф появился лишь потому, что его очень попросили об этом родители фигуриста.

Очень похоже, что сейчас Татьяна очень захотела увидеть главную в жизни победу своего сына не по телевизору, а в режиме реального времени, от борта. Все-таки момент, когда твой ребенок становится олимпийским чемпионом, совершенно особенный. Ради этого можно задвинуть на второй план любые собственные страхи.

Другой вопрос, что в этом есть и определенная опасность: когда тренер нервничает сверх меры, это всегда, причем, мгновенно, передается спортсмену. На Играх любой неплановый нервяк способен обернуться чем угодно.

Ну и можно, конечно же, вспомнить сакраментальное, про коней и переправу…» – написала Елена Вайцеховская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
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Рафаэль Арутюнян
Елена Вайцеховская
мужское катание
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