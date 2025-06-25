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Софья Тютюнина: «Нахожусь в поиске партнера и продолжаю поддерживать свою спортивную форму»

Софья Тютюнина рассказала, что пока не нашла партнера в танцах на льду.

Ранее спортсменка выступала в дуэте с Александром Шустицким, Андреем Багиным и Матвеем Грачевым. В феврале Тютюнина начала работать с Артемом Фроловым в группе Дениса Самохина, но через полтора месяца пара распалась. 

Сейчас фигуристка снова тренируется в группе Александра Жулина.

«Я нахожусь в поиске партнера и продолжаю поддерживать свою спортивную форму», – рассказала Тютюнина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
танцы на льду
Матвей Грачев
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