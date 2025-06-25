Софья Тютюнина: «Нахожусь в поиске партнера и продолжаю поддерживать свою спортивную форму»

Софья Тютюнина рассказала, что пока не нашла партнера в танцах на льду.

Ранее спортсменка выступала в дуэте с Александром Шустицким, Андреем Багиным и Матвеем Грачевым. В феврале Тютюнина начала работать с Артемом Фроловым в группе Дениса Самохина, но через полтора месяца пара распалась.

Сейчас фигуристка снова тренируется в группе Александра Жулина .

«Я нахожусь в поиске партнера и продолжаю поддерживать свою спортивную форму», – рассказала Тютюнина.