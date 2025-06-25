Софья Тютюнина: «Нахожусь в поиске партнера и продолжаю поддерживать свою спортивную форму»
Софья Тютюнина рассказала, что пока не нашла партнера в танцах на льду.
Ранее спортсменка выступала в дуэте с Александром Шустицким, Андреем Багиным и Матвеем Грачевым. В феврале Тютюнина начала работать с Артемом Фроловым в группе Дениса Самохина, но через полтора месяца пара распалась.
Сейчас фигуристка снова тренируется в группе Александра Жулина.
«Я нахожусь в поиске партнера и продолжаю поддерживать свою спортивную форму», – рассказала Тютюнина.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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