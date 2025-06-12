Бестемьянова о Худайбердиевой составе тренеров сборной: «Стоило для начала попробовать ее с юниорами»
Бестемьянова считает, что Худайбердиевой в сборной стоило начать с юниоров.
Чемпионы России в танцах на льду Худайбердиева и Егор Базин объявили о завершении спортивной карьеры. 12 июня «Матч ТВ» сообщил, что 22-летняя Худайбердиева вошла в состав тренеров сборной России по фигурному катанию.
«Должность довольно серьезная. И если было такое огромное желание поставить на нее столь молодую спортсменку, которая только недавно завершила карьеру, стоило для начала попробовать ее с юниорами.
Все-таки работа с главной сборной — серьезная ответственность», — сказала Наталья Бестемьянова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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