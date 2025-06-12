Бестемьянова о Худайбердиевой составе тренеров сборной: «Стоило для начала попробовать ее с юниорами»

Бестемьянова считает, что Худайбердиевой в сборной стоило начать с юниоров.

Чемпионы России в танцах на льду Худайбердиева и Егор Базин объявили о завершении спортивной карьеры. 12 июня «Матч ТВ» сообщил, что 22-летняя Худайбердиева вошла в состав тренеров сборной России по фигурному катанию.

«Должность довольно серьезная. И если было такое огромное желание поставить на нее столь молодую спортсменку, которая только недавно завершила карьеру, стоило для начала попробовать ее с юниорами.

Все-таки работа с главной сборной — серьезная ответственность», — сказала Наталья Бестемьянова.