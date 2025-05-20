Лакерник об идее сделать три программы в танцах на льду: «Первый раз об этом слышу. Спорт должен двигаться вперед, не считаю, что все должно быть незыблемым»
Ранее глава технического комитета ISU Шон Реттстатт в интервью Спортсу’‘ сообщил, что в танцах на льду могут сделать три программы вместо двух. Возможно, будут отдельная техническая программа, отдельная артистическая (с упором на хореографию) и универсальная.
– Глава техкома ISU Реттстатт рассказал, что есть идея в танцах на льду сделать три программы вместо двух: техническую, артистическую и универсальную. Как вам такое предложение, может, слышали что‑то ранее об этом?
– Во‑первых, не слышал. Во-вторых, я же не специалист по танцам на льду, я специалист по одиночному и парному катанию. В танцах я понимаю гораздо меньше.
Техком – это ведущая организация и, наверное, надо это все внимательно изучать. Другой вопрос – я в первый раз об этом слышу и понятия не имею, как далеко продвинулась разработка этой идеи. Есть ли что обсуждать?
Спорт должен двигаться вперед. Я не говорю ничего про эту конкретную идею, но мы не должны в любом случае стоять на месте. Не считаю, что все должно быть незыблемым, – сказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
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