Галлямов после недопуска российских пар: «Работы на 5 лет достаточно...»
Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, высказался о непопадании на олимпийский отбор.
Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи. Спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке.
«Работы на 5 лет достаточно...» – написал Галлямов в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
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