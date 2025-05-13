Галлямов после недопуска российских пар: «Работы на 5 лет достаточно...»

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов , выступающий с Анастасией Мишиной, высказался о непопадании на олимпийский отбор.

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи. Спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке.

«Работы на 5 лет достаточно...» – написал Галлямов в своем телеграм-канале.