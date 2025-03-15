Анна Щербакова: «Жеребьевка для меня – одна из нелюбимых частей Кубка Первого канала, потому что всегда волнуешься и не знаешь, что делать»
Турнир проходит в Челябинске. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова является капитаном синей команды, которая лидирует после первого дня соревнований.
«Кубок Первого канала – это яркие эмоции с самого начала, мы радовались, болели, переживали, получали яркие эмоции. Бережем остатки сил на завтра.
Как выбирала, кто и что будет катать? Тактика, конечно, должна присутствовать, жеребьевка для меня – одна из нелюбимых частей Кубка Первого канала, потому что всегда волнуешься и не знаешь, что делать. Еще всех знаешь, со всеми хорошо общаешься.
Все ребята классные и сильные на льду, поэтому это всегда сложный и нервный процесс.
Недолго, на самом деле, заняла расстановка, некоторые спортсмены целенаправленно готовили к турниру определенные программы, поэтому так само все и распределилось», — сказала Щербакова.
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