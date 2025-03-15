Владислав Дикиджи: «Надо уже четверной аксель прыгать. Если в следующем сезоне буду делать пять из шести – можно вставить его в программу»

Владислав Дикиджи рассказал, что может вставить в программу четверной аксель.

Фигурист ошибся на тройном акселе, выступая с короткой программой на Кубке Первого канала.

«Надо либо уже четверной прыгать. Не знаю, если честно, когда.

Если хорошо пойдет, в следующем сезоне я его буду делать пять из шести, то как будто бы можно вставить его в программу», – сказал Дикиджи в эфире Первого канала.