Владислав Дикиджи: «Надо уже четверной аксель прыгать. Если в следующем сезоне буду делать пять из шести – можно вставить его в программу»
Владислав Дикиджи рассказал, что может вставить в программу четверной аксель.
Фигурист ошибся на тройном акселе, выступая с короткой программой на Кубке Первого канала.
«Надо либо уже четверной прыгать. Не знаю, если честно, когда.
Если хорошо пойдет, в следующем сезоне я его буду делать пять из шести, то как будто бы можно вставить его в программу», – сказал Дикиджи в эфире Первого канала.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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