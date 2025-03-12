Жеребьевка Кубка Первого канала пройдет на Челябинском трубопрокатном заводе.

Кубок Первого канала по фигурному катанию состоится в Челябинске с 14 по 16 марта.

«Торжественная жеребьевка участников командного турнира состоится 14 марта на Челябинском трубопрокатном заводе, в цеху «Высота 239», который является одним из центров промышленного туризма на Урале», – сообщили в ФФККР.