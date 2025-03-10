Алексей Ягудин: «Горжусь, что часть жизни провел с Мишиным. Спасибо, что дали фундамент, отталкиваясь от которого, можно было идти дальше и развиваться»

Алексей Ягудин поблагодарил Мишина за «фундамент, который помог развиваться».

Ягудин тренировался у Алексея Мишина до 1998 года, затем перешел к Татьяне Тарасовой, под руководством которой завоевал золото Олимпиады-2002.

«Хочу сказать хвалебные слова, наполненные только благодарностью, потому что по-другому и не может быть. Да, бывает, эти тропиночки расходятся.

Я правда горжусь, что часть жизни я провел с Алексеем Николаевичем. Спасибо вам большое, что дали этот фундамент, от которого, уже отталкиваясь вперед, можно было идти дальше и развиваться», – сказал фигурист на шоу, посвященном дню рождения тренера.

«Я горжусь, что в одном из пазлов жизни наши имена стоят рядом. Спасибо тебе», – ответил Мишин.