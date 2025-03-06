Илья Авербух c начала года получил 49 штрафов за нарушение ПДД (Sport 24)
Илья Авербух c начала 2025 года получил 49 штрафов за нарушение ПДД.
Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
За нарушения серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 заплатил 55 тысяч рублей. Чаще всего бывший спортсмен попадался на подмосковных трассах.
1 марта Авербух получил пять штрафов за превышение скорости.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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