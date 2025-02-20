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Авербух о финале Гран-при: «Кагановская и Некрасов ворвались в сборную. Если бы они проиграли, это было бы немного сенсационно»

Илья Авербух назвал закономерными итоги финала Гран-при России в танцах на льду.

16 февраля соревнования завершились в Красноярске. Победили Василиса Кагановская и Максим Некрасов, вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, третьими – Анна Щербакова и Егор Гончаров.

«Василиса Кагановская и Максим Некрасов ворвались в сборную. Они изначально были фаворитами и главными претендентами на победу. Если бы они проиграли, это было бы как раз немного сенсационно. Результаты в танцах практически все закономерны», – сказал хореограф и призер Олимпийских игр Авербух.

Скрытый фаворит в наших танцах: Кагановская и Некрасов взлетели всего за год

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoИлья Авербух
logoсборная России
танцы на льду
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
logoСерия Гран-при России
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