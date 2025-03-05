Костомаров о том, почему не выступил бы на «Русском вызове»: «Сейчас это уже неактуально. Цирк на льду мне не нужен»

Роман Костомаров заявил, что не станет выступать на «Русском вызове».

Турнир по шоу-программам пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.

— В «Ледниковом периоде» вы, сидя в жюри, сказали — все, возвращаюсь. Можно ли вас ждать на «Русском вызове» когда-нибудь?

— Выйти и откатать показательный номер — пожалуйста, легко! А с кем-то соревноваться — нет...

А зачем мне это надо? Любые турниры позади, все соревнования для меня закончены. Если бы я был со своими ногами и руками, может и поучаствовал бы в «Русском вызове». Почему бы и нет? Физическая форма позволяла это делать. Но сейчас это уже неактуально. Цирк на льду мне не нужен.

— А какие у вас вообще планируются выступления на льду?

— Буду выборочно принимать участие в шоу Ильи Авербуха, у Татьяны Навки будет юбилей 11-13 апреля. Это моя родная партнерша, у нее круглая дата. Будет грандиозное шоу. Да, я не выступаю столько, сколько раньше, не принимаю участие в новогодних елках. Но выборочно катаюсь в больших масштабных шоу.

— У вас сейчас много спорта в жизни?

— Раньше было больше. Сейчас — меньше, но все равно стараюсь заниматься регулярно. Хожу в спортзал, – рассказал Костомаров .