Костомаров о том, почему не выступил бы на «Русском вызове»: «Сейчас это уже неактуально. Цирк на льду мне не нужен»
Турнир по шоу-программам пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.
— В «Ледниковом периоде» вы, сидя в жюри, сказали — все, возвращаюсь. Можно ли вас ждать на «Русском вызове» когда-нибудь?
— Выйти и откатать показательный номер — пожалуйста, легко! А с кем-то соревноваться — нет...
А зачем мне это надо? Любые турниры позади, все соревнования для меня закончены. Если бы я был со своими ногами и руками, может и поучаствовал бы в «Русском вызове». Почему бы и нет? Физическая форма позволяла это делать. Но сейчас это уже неактуально. Цирк на льду мне не нужен.
— А какие у вас вообще планируются выступления на льду?
— Буду выборочно принимать участие в шоу Ильи Авербуха, у Татьяны Навки будет юбилей 11-13 апреля. Это моя родная партнерша, у нее круглая дата. Будет грандиозное шоу. Да, я не выступаю столько, сколько раньше, не принимаю участие в новогодних елках. Но выборочно катаюсь в больших масштабных шоу.
— У вас сейчас много спорта в жизни?
— Раньше было больше. Сейчас — меньше, но все равно стараюсь заниматься регулярно. Хожу в спортзал, – рассказал Костомаров.
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