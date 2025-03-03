Журова об инциденте на пресс-подходе Валиевой: «Видимо, целью было спровоцировать скандал. Журналист получил свою порцию внимания»
Накануне в Санкт-Петербурге состоялись паблик-ток и автограф-сессия с участием фигуристки Камилы Валиевой. В ходе мероприятия агент Валиевой Иван Кудрявцев выгнал с пресс-подхода журналистку, спросившую про возврат медалей.
Фигуристка отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Ее спортивные результаты за этот период были аннулированы.
«Если хочется спросить про медали, можно отойти в сторонку и задать вопрос. Захочет человек ответить – ответит, не захочет – не ответит. Не нужно публично ставить человека в неловкое положение.
Видимо, целью было спровоцировать скандал в этой ситуации. Мы все начали это комментировать, и журналист получил свою порцию внимания. Хотя, конечно, со стороны агента можно было ответить, что это не относится к теме мероприятия, и ограничиться фразой: «Не комментируем», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей. Вот детали изнутри
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