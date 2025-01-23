Александра Трусова опубликовала снимки с отдыха в Дубае
Александра Трусова поделилась пляжными фото.
Фигуристка отдыхает в Дубае вместе с мужем Макаром Игнатовым.
В текущем сезоне Трусова не участвовала в соревнованиях – только в шоу.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Трусовой (Игнатовой)
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