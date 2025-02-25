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Ирина Роднина: «У нас почти перестали показывать спорт по телевизору. Всякие шоу мне смотреть неинтересно»

Ирина Роднина отметила, что в России почти перестали показывать спорт по ТВ.

«Как изменился российский спорт за последние три года? Я не могу давать оценку всем видам, только тем, за которыми я слежу. Совершенно четко можно сказать, что в большинстве случаев произошла смена поколений. Те, кто были лидерами в 2022 году, уже ушли либо из профессионалов, либо из спорта в целом. Не могу сказать, сильнее ли новое поколение предыдущего. Мы ведь можем сказать, что оно лучше, а на самом деле это правила стали более лояльными.

Из минусов могу отметить то, что у нас почти перестали показывать спорт по телевизору. Всякие шоу мне смотреть неинтересно – это не показатель спортивной готовности. Те ограничения, которые ввели международные структуры, больнее всего сказались на внутреннем зрителе.

Поменялась ли моя жизнь за эти три года? Да, она изменилась. Ко многому стала относиться по-другому, появилось больше ответственности. Я живу вместе со страной и с народом. Сейчас поднимаются многие вопросы, о которых мы раньше и не знали», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
телевидение
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