Алиса Блинникова: «Со здоровьем все в порядке, я полностью выздоровела. Сегодня приступили к тренировкам»

Спортивная пара Алиса Блинникова – Алексей Карпов возобновила тренировки.

Фигуристы снялись с финала Гран-при России в Красноярске, который проходил с 14 по 16 февраля, из-за болезни партнерши.

В этом сезоне Блинникова и Карпов становились третьими и четвертыми на этапах Гран‑при России и заняли 8-е место на чемпионате страны.

«Со здоровьем все в порядке, я полностью выздоровела. С сегодняшнего дня приступили к тренировкам», – сказала фигуристка.