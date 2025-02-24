Алиса Блинникова: «Со здоровьем все в порядке, я полностью выздоровела. Сегодня приступили к тренировкам»
Спортивная пара Алиса Блинникова – Алексей Карпов возобновила тренировки.
Фигуристы снялись с финала Гран-при России в Красноярске, который проходил с 14 по 16 февраля, из-за болезни партнерши.
В этом сезоне Блинникова и Карпов становились третьими и четвертыми на этапах Гран‑при России и заняли 8-е место на чемпионате страны.
«Со здоровьем все в порядке, я полностью выздоровела. С сегодняшнего дня приступили к тренировкам», – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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