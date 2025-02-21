Мишина и Галлямов ответили на критику о «нафталиновых» программах.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов — чемпионы мира 2021 года в парном катании. В текущем сезоне они выиграли финал Гран-при России и чемпионат страны.

— В комментариях часто пишут, что у Мишиной и Галлямова «нафталиновые» программы, старое катание, но, к сожалению, в плохом смысле этого слова. Вы чувствуете необходимость в экспериментах, работе с новым постановщиком, другом стиле?

Мишина: У нас стили за восемь лет были очень разные. Постановщики тоже очень разные были, не каждый год мы у одних и тех же ставим. У всех людей разное мнение, кому-то очень нравится, кому-то очень не нравится, это нормально. Главное, что для нас наш стиль работает, мы выигрываем — это самое главное.

Галлямов: Я сейчас вспомнил, когда в олимпийский сезон мы катали произвольную программу «Время, вперед!», какой был шквал критики, всем не нравилось жутко! А сейчас говорят: «Какая классная была программа!» То есть люди только спустя время поняли, что программа была очень хорошая, что для меня даже неудивительно.

— Думаете, спустя время на эти программы будут смотреть так же?

Мишина: Какие-то современные стили, которые несколько лет популярны, проходят, выходят из моды, а классика... она остается надолго.

Галлямов: Мода временна, а стиль вечен, так же и с нашими программами.

— Следите за постановками на мировой арене? Может, там что-то нравится?

Галлямов: Есть хорошие постановки, мы видели их, когда смотрели чемпионат Европы.

Мишина: Мне нравятся постановки у итальянской пары Сара Конти – Никколо Мачии. У них мне нравится, что есть идея программы, концепция, хоть сразу это и не понятно, но комментаторы рассказывают, что программа посвящена дедушке, папе. Очень интересно, что не просто так это катается, не просто рандомная музыка, а с идеей. И очень хорошо у них получается рассказывать эту историю на льду.