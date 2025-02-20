Роман Савосин вернулся к тренировкам после болезни

Российский фигурист Роман Савосин приступил к тренировкам после болезни.

На прошлой неделе Савосин участвовал в финале Гран-при России в Красноярске. Он занял 11-е место в короткой программе, но снялся с произвольной.

«Все нормально. С сегодняшнего дня приступил к тренировкам», – сказал Савосин.

В текущем сезоне фигурист также занимал 10-е место на чемпионате страны.