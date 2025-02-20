Роман Савосин вернулся к тренировкам после болезни
Российский фигурист Роман Савосин приступил к тренировкам после болезни.
На прошлой неделе Савосин участвовал в финале Гран-при России в Красноярске. Он занял 11-е место в короткой программе, но снялся с произвольной.
«Все нормально. С сегодняшнего дня приступил к тренировкам», – сказал Савосин.
В текущем сезоне фигурист также занимал 10-е место на чемпионате страны.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости