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Роман Савосин вернулся к тренировкам после болезни

Российский фигурист Роман Савосин приступил к тренировкам после болезни.

На прошлой неделе Савосин участвовал в финале Гран-при России в Красноярске. Он занял 11-е место в короткой программе, но снялся с произвольной.

«Все нормально. С сегодняшнего дня приступил к тренировкам», – сказал Савосин.

В текущем сезоне фигурист также занимал 10-е место на чемпионате страны.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
травмы
Роман Савосин
мужское катание
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