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«Три года назад». Анна Щербакова опубликовала фото с выступления на Олимпийских играх в Пекине

Анна Щербакова поделилась воспоминаниями о победе на Олимпийских играх.

Щербакова опубликовала кадры своего выступления с произвольной программой.

«Пекин-2022. Три года назад», – написала фигуристка, которая на Олимпиаде выиграла личный турнир.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Щербаковой
logoАнна Щербакова
logoОлимпиада-2022
logoсборная России
женское катание
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