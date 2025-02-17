«Три года назад». Анна Щербакова опубликовала фото с выступления на Олимпийских играх в Пекине
Анна Щербакова поделилась воспоминаниями о победе на Олимпийских играх.
Щербакова опубликовала кадры своего выступления с произвольной программой.
«Пекин-2022. Три года назад», – написала фигуристка, которая на Олимпиаде выиграла личный турнир.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Щербаковой
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