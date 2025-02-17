Александр Галлямов: «Смотрел серии этапов мирового Гран‑при, чемпионат Европы. Видно, что пары очень сильно прибавили, ребята работают»
Александр Галлямов заявил, что видит прогресс у иностранных спортивных пар.
– Следите за иностранными фигуристами, которые уже в ближайшее время могут стать вашими конкурентами?
– Конечно, я смотрел серии этапов мирового Гран‑при, чемпионат Европы. Видно, что пары очень сильно прибавили.
С каждым годом все растут, уровень сложности повышается. Ребята молодцы, работают. Они такие же спортсмены, как и мы. Все хотят побеждать, – сказал чемпион мира в парном катании.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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