Александр Галлямов: «Смотрел серии этапов мирового Гран‑при, чемпионат Европы. Видно, что пары очень сильно прибавили, ребята работают»

Александр Галлямов заявил, что видит прогресс у иностранных спортивных пар.

– Следите за иностранными фигуристами, которые уже в ближайшее время могут стать вашими конкурентами?

– Конечно, я смотрел серии этапов мирового Гран‑при, чемпионат Европы. Видно, что пары очень сильно прибавили.

С каждым годом все растут, уровень сложности повышается. Ребята молодцы, работают. Они такие же спортсмены, как и мы. Все хотят побеждать, – сказал чемпион мира в парном катании.