«На красноярском льду я каждый раз учусь прыгать и вращаться заново. Хорошо, что этот волнительный старт позади». Петросян поблагодарила болельщиков за поддержку

Аделия Петросян поблагодарила болельщиков за поддержку на финале Гран-при.

Петросян одержала победу на соревнованиях в Красноярске.

«На красноярском льду я каждый раз учусь прыгать и вращаться заново. Все, что работает в других городах, здесь мне не помогает, зато идет невероятная поддержка от зрителей, публика в Красноярске всегда теплая, искренняя, громкая!

Спасибо за вашу любовь к фигурному катанию. Хорошо, что этот волнительный старт позади. Благодарю всех за красивые и смешные фото/видео», – написала двукратная чемпионка России в телеграм-канале.

«Хотелось выиграть триумфальнее. Хотя бы приличнее». Победа с ошибкой для Петросян – не победа