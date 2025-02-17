«На красноярском льду я каждый раз учусь прыгать и вращаться заново. Хорошо, что этот волнительный старт позади». Петросян поблагодарила болельщиков за поддержку
Аделия Петросян поблагодарила болельщиков за поддержку на финале Гран-при.
Петросян одержала победу на соревнованиях в Красноярске.
«На красноярском льду я каждый раз учусь прыгать и вращаться заново. Все, что работает в других городах, здесь мне не помогает, зато идет невероятная поддержка от зрителей, публика в Красноярске всегда теплая, искренняя, громкая!
Спасибо за вашу любовь к фигурному катанию. Хорошо, что этот волнительный старт позади. Благодарю всех за красивые и смешные фото/видео», – написала двукратная чемпионка России в телеграм-канале.
«Хотелось выиграть триумфальнее. Хотя бы приличнее». Победа с ошибкой для Петросян – не победа
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Петросян
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