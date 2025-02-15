Анна Фролова: «На протяжении сезона практически всегда довольна после прокатов. Если я могу стоять на коньках и катаюсь, буду всегда готова»

Анна Фролова заявила, что практически всегда довольна своими прокатами.

Фигуристка получила 74,89 балла за короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске.

«Довольна, на протяжении сезона практически всегда довольна после прокатов. Если я могу стоять на коньках и катаюсь, буду всегда готова. Потому что в моей жизни было такое время, когда я очень хотела кататься на коньках, но не могла в силу своего здоровья. Поэтому сейчас довольная в любом случае.

Подготовка к турниру проходила безэмоционально. Подготовка прошла по плану, на тренировках отключалась и выполняла рабочий план.

Мне кажется, что соревнования, прокаты – это настолько эмоциональный момент для спортсмена, что вообще без разницы (на все). На меня не особо влияет акклиматизация.

В Красноярске никуда не сходила, поспала, позавтракала, пообедала, покаталась, потянулась, замялась. Живем с Ксюшей Гущиной, сходили с ней в магазин за едой, чтобы прогуляться. Пошли на ужин.

В Красноярск я уже приезжаю как домой. Шестой или седьмой раз сюда приезжаю, первый мой чемпионат России был тут. Я уже привыкла к этому городу, привязалась, надеюсь, буду сюда приезжать», – сказала фигуристка.