Стартовала продажа билетов на Кубок Первого канала в Челябинске

Началась продажа билетов на Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Турнир пройдет 15-16 марта на арене «Трактор» в Челябинске.

Стоимость билетов – от 500 до 2000 рублей. Приобрести их можно на сайте Kassy.ru .