Стартовала продажа билетов на Кубок Первого канала в Челябинске
Началась продажа билетов на Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Турнир пройдет 15-16 марта на арене «Трактор» в Челябинске.
Стоимость билетов – от 500 до 2000 рублей. Приобрести их можно на сайте Kassy.ru.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Kassy.ru
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