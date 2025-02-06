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Юниоры примут участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию

Опубликован регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Турнир пройдет 15-16 марта в Челябинск. В нем примут участие три команды. 

В состав каждой команды войдут четыре фигуристки, четыре фигуриста, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт. 

12 фигуристов (шестеро мужчин и шесть женщин) квалифицируются на соревнования по итогам чемпионата России, финала Гран-при и этапов Гран-при, 6 фигуристов (трое юношей и три девушки) – по итогам первенства России, финала Кубка Федерации и этапов Кубка Федерации.

Двух фигуристов (одного мужчину и одну женщину) при помощи голосования выберут зрители, двух – СМИ, еще двух – Первый канал и ФФККР. 

Три спортивные пары и три танцевальных дуэта будут отобраны по итогам чемпионата России, финала Гран-при и этапов Гран-при. 

В программе Кубка – короткая и произвольная программы, конкурс мастерства на льду и командные эстафеты.

У юниоров не будет предписанных элементов в короткой программе. Юношам будет разрешено исполнять четверные прыжки в короткой, девушкам – сольный тройной аксель. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
танцы на льду
женское катание
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoсборная России
пары
мужское катание
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