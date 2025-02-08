Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
Сегодня Шепталина и Пекин заняли седьмое место на первенстве России среди юниоров в Саранске. Они набрали 159,40 балла в сумме.
Пекин: Старались подойти к этому старту в лучшей форме, готовились усердно. Довольны прокатами и баллами, откатали чисто, но всегда можно выступать лучше. Достойно стартовали, это наш дебют на первенстве России. Было очень неожиданно, что попали в шестерку после ритм‑танца. В выходной день старались не расслабляться и с холодной головой настраиваться на произвольную программу.
– Чем занимались в выходной?
Шепталина: Гуляли, учились. Посмотрели одиночниц. По городу почти не гуляли.
– Сколько времени вы катаетесь в паре?
Шепталина: В феврале будет год.
Пекин: Мы стали кататься чище, научились лучше настраиваться. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять.
– Как опишите друг друга?
Шепталина: Дима целеустремленный, работоспособный.
Пекин: Тася добрая, целеустремленная, работоспособная.
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