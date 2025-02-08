  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
0

Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»

Фигурист Дмитрий Пекин рассказал о прогрессе в паре с Таисией Шепталиной.

Сегодня Шепталина и Пекин заняли седьмое место на первенстве России среди юниоров в Саранске. Они набрали 159,40 балла в сумме.

Пекин: Старались подойти к этому старту в лучшей форме, готовились усердно. Довольны прокатами и баллами, откатали чисто, но всегда можно выступать лучше. Достойно стартовали, это наш дебют на первенстве России. Было очень неожиданно, что попали в шестерку после ритм‑танца. В выходной день старались не расслабляться и с холодной головой настраиваться на произвольную программу.

– Чем занимались в выходной?

Шепталина: Гуляли, учились. Посмотрели одиночниц. По городу почти не гуляли.

– Сколько времени вы катаетесь в паре?

Шепталина: В феврале будет год.

Пекин: Мы стали кататься чище, научились лучше настраиваться. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять.

– Как опишите друг друга?

Шепталина: Дима целеустремленный, работоспособный.

Пекин: Тася добрая, целеустремленная, работоспособная.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Таисия Шепталина
Дмитрий Пекин
logoсборная России
пары
чемпионат России среди юниоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Татьяна Навка: «Щербакова потихоньку восстанавливается – и на Новый год выступала, и постепенно начинает прыгать. Конечно, прыжки будут»
423 минуты назад
Евгений Плющенко: «Костылева шла к победе через титанический труд. За год мы увеличили ее прыжковый контент ультра-си с двух до пяти»
1530 минут назад
Катарина Гербольдт: «Любой адекватный человек будет против однополых дуэтов в фигурном катании. Не нужно устраивать цирк»
232 минуты назад
Анастасия Чернышова: «Этот сезон выдался тяжелый, конкуренция выросла. В прошлом году мы стали первыми, потому что соперники откатали плохо»
246 минут назад
⚡️ Первенство России среди юниоров. Шешелева и Карнаухов победили, Щербинина и Петров – 2-е, Ковязина и Мохов – 3-и
343сегодня, 13:46
Шешелева и Карнаухов исполнили четверной подкрут в произвольной программе на первенстве России
9сегодня, 13:32
Плющенко показал афишу ледового шоу «Золушка» с Щербаковой в роли Феи-крестной
99сегодня, 12:57Фото
Медведева, Туктамышева, Коляда, Семененко, Гуменник, Ягудин, Мишина и Галлямов 9 марта выступят в праздничном ледовом шоу в Петербурге
22сегодня, 12:40
Малеина и Самохин о серебре первенства России: «Лучший прокат в сезоне. Это победа над собой, потому что тренировка произвольного танца не задалась»
2сегодня, 12:27
Евгений Артющенко: «Пообещал Григорьевой и тренеру, что мы выиграем первенство. Пришлось сдержать слово»
сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
сегодня, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
сегодня, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
2вчера, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
2вчера, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
16 февраля, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
46 февраля, 16:32
Софья Шевченко: «Все девочки в Новогорске постоянно худели, в столовой была напряженная атмосфера, и я старалась туда вообще не заходить»
26 февраля, 13:22
Алина Загитова: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу – совсем скоро вы узнаете куда»
555 февраля, 09:26Видео
Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»
74 февраля, 10:12
Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»
3 февраля, 09:47
Рекомендуем