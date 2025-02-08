Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»

Фигурист Дмитрий Пекин рассказал о прогрессе в паре с Таисией Шепталиной.

Сегодня Шепталина и Пекин заняли седьмое место на первенстве России среди юниоров в Саранске. Они набрали 159,40 балла в сумме.

Пекин: Старались подойти к этому старту в лучшей форме, готовились усердно. Довольны прокатами и баллами, откатали чисто, но всегда можно выступать лучше. Достойно стартовали, это наш дебют на первенстве России. Было очень неожиданно, что попали в шестерку после ритм‑танца. В выходной день старались не расслабляться и с холодной головой настраиваться на произвольную программу.

– Чем занимались в выходной?

Шепталина: Гуляли, учились. Посмотрели одиночниц. По городу почти не гуляли.

– Сколько времени вы катаетесь в паре?

Шепталина: В феврале будет год.

Пекин: Мы стали кататься чище, научились лучше настраиваться. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять.

– Как опишите друг друга?

Шепталина: Дима целеустремленный, работоспособный.

Пекин: Тася добрая, целеустремленная, работоспособная.