Малеина и Самохин о серебре первенства России: «Лучший прокат в сезоне. Это победа над собой, потому что тренировка произвольного танца не задалась»
Елизавета Малеина и Матвей Самохин назвали успешным для себя первенство России.
Танцевальный дуэт завоевал серебро, набрав 176,00 балла по сумме двух программ.
Самохин: Это была победа над собой, потому что у нас в пятницу не задалась тренировка произвольного танца.
Малеина: Огромное спасибо нашему тренерскому штабу за поддержку, мы катались в удовольствие. Это был лучший прокат в этом сезоне, мы довольны, все получилось.
– Как подведете итоги сезона?
Самохин: Первенство России – это старт абсолютно другого уровня, мы очень серьезно подошли к нему. Мы готовились к нему в Саранске на сборах, нам здесь очень нравится. Честно говоря, когда была первая официальная тренировка, было ощущение, что первенство и не началось.
Малеина: Этот сезон нам удался, мы прогрессируем. Публика очень нас поддерживала, огромное всем спасибо.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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