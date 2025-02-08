Малеина и Самохин о серебре первенства России: «Лучший прокат в сезоне. Это победа над собой, потому что тренировка произвольного танца не задалась»

Елизавета Малеина и Матвей Самохин назвали успешным для себя первенство России.

Танцевальный дуэт завоевал серебро, набрав 176,00 балла по сумме двух программ.

Самохин: Это была победа над собой, потому что у нас в пятницу не задалась тренировка произвольного танца.

Малеина: Огромное спасибо нашему тренерскому штабу за поддержку, мы катались в удовольствие. Это был лучший прокат в этом сезоне, мы довольны, все получилось.

– Как подведете итоги сезона?

Самохин: Первенство России – это старт абсолютно другого уровня, мы очень серьезно подошли к нему. Мы готовились к нему в Саранске на сборах, нам здесь очень нравится. Честно говоря, когда была первая официальная тренировка, было ощущение, что первенство и не началось.

Малеина: Этот сезон нам удался, мы прогрессируем. Публика очень нас поддерживала, огромное всем спасибо.